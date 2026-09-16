Защитник «Торпедо» Журавлёв сравнил дворец спорта «Нагорный» и «Волга-Арену»

Защитник «Торпедо» Даниил Журавлёв сравнил дворец спорта «Нагорный» и «Волга-Арену», которая вмещает 12 тыс. зрителей.

– В прошлом году вы играли в «Нагорном», где была одна атмосфера, здесь, на «Волга-Арене», — другая. Где лучше?

– В «Нагорном» всё гораздо компактнее, от этого гул и акустика вокруг мощнейшие стояли. Но здесь на новой арене сегодня аншлаг был, такая толпа – особые эмоции. Город живёт хоккеем. Надеемся, что так будет на каждой игре, не только на матче открытия.

– И всё-таки, как для вас лучше – компактная арена, которая «давит» на соперника, либо новый стадион?

– Новая арена – это всегда здорово. Будем потихоньку привыкать, пора уже. Так что всё здорово, везде почти большие арены, рады что и в Нижнем Новгороде теперь так. Пора давно было построить новую арену.

– Условия для игры в хоккей здесь также лучше?

– Больше того скажу вам – всё восхитительно. Без вопросов, намного лучше всё, чем в «Нагорном». Это хороший стадион, уютный, но не буду сильно скучать. Новая арена, где всё делается для нас. Нам остаётся только хорошо играть, — сказал Журавлёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.