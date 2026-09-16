Защитник «Торпедо» Журавлёв — о «Волга-Арене»: ещё полноценно не обжили, не привыкли

Защитник «Торпедо» Даниил Журавлёв заявил, что хоккеисты нижегородской команды ещё не привыкли к новой «Волга-Арене».

– Как давно вы заехали на новую арену? Удалось потренироваться здесь летом?

– Нет, мы заехали сюда только в конце августа, начали тренироваться здесь только в последних числах лета. До последнего доделывали лёд, даже при нас ещё активно велась работа, решали разные нюансы, по мелочи доделывали.

Сейчас всё наконец-то сделали, небольшие нюансы ещё остались, их будут доделывать по ходу сезона, мы тоже подскажем, где что надо поправить, всё в матчах только проверить можно было до конца. Новая арена – это всегда хорошо, но нужно понять на практике, как она будет работать. Первые матчи – это тест.

– То есть вы были практически в равных условиях с «Ак Барсом»? Также ещё не привыкли к стадиону?

– Можно и так сказать, ещё не обжили полноценно арену, не привыкли к ней. У нас здесь первая игра, до этого, если даже тренировки брать, всего четыре «льда» здесь у нас до матча было, так что нужно было время на привыкание, — сказал Журавлёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.