Михаил Фисенко рассказал о драке в ночном клубе с министром спорта Владивостока

Бывший нападающий клубов КХЛ Михаил Фисенко поделился историей о конфликте в ночном клубе Владивостока. Фисенко выступал за «Адмирал» с 2015 по 2017 год.

«В «Адмирале» были выходные, пошли в ночной клуб во Владивостоке. Пошли большой компанией туда – шесть-восемь человек. Я спустился на первый этаж, стою, ковыряюсь в телефоне, проходит мужичок – и бам меня по плечу. Я сделал вид, что ничего не произошло.

Он идёт дальше, и спускается, по-моему, Витя Александров – и Витька [тоже] цепляет плечом. И Витёк такой: «Слышь, ты, че, #####». А я такой сразу: «Витя, ну-ка стой». Он сразу кипиш навёл. Я такой: «Витёк, ну-ка стой».

И начинается этот газ, небольшой газ, газовать все начинают, слово за слово. Он первый замахивается на меня, я отвернулся, и в ответку бью и попадаю нормально разочек. На этом закончилось. Мы пошли наверх, догуляли.

Возвращаемся, рабочий день, приезжаем на «Фетисов-Арену», меня сразу вызывает руководство: «Что случилось?» Говорю: «С пацанами сходили, выходной день, отдохнули». Мне говорят: «Ты знаешь, кому хлопнул?» Я говорю: «Нет». Говорят: «Руководитель комитета по спорту Владивостока». Ну, либо министерство спорта, либо руководитель комитета по спорту – который деньги на «Адмирал» выделяет. Ездил [извиняться] подписанной майкой с игроками. У него ещё зуб был выбит. Руки пожали, майку подписали», – сказал Михаил Фисенко в шоу «Трэштокеры».