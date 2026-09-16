Экс-форвард СКА: был в шоке от обмена, всё сделал, чтобы остаться. Думал, меня ценят

Нападающий «Торпедо» Матвей Поляков заявил, что был шокирован своим обменом из СКА в межсезонье.

– Присутствие Михаила Воробьёва, с которым вы играли в СКА, помогло адаптации?

– Конечно. Время часто проводим вместе. В одном звене играем.

– Когда подписывали контракт со СКА, знали, что вас обменяют?

– Да.

– Как отнеслись к решению клуба?

– Был в шоке. Вроде бы всё сделал, чтобы там остаться. Я воспитанник системы СКА, прошёл все ступени. Думал, что меня ценят. Видимо, у всех разные взгляды. Рад переходу в «Торпедо», это следующий шаг для меня. Рад принять этот вызов, – сказал Поляков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.