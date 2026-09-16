15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-форвард СКА: был в шоке от обмена, всё сделал, чтобы остаться. Думал, меня ценят

Экс-форвард СКА: был в шоке от обмена, всё сделал, чтобы остаться. Думал, меня ценят
Комментарии

Нападающий «Торпедо» Матвей Поляков заявил, что был шокирован своим обменом из СКА в межсезонье.

– Присутствие Михаила Воробьёва, с которым вы играли в СКА, помогло адаптации?
– Конечно. Время часто проводим вместе. В одном звене играем.

– Когда подписывали контракт со СКА, знали, что вас обменяют?
– Да.

– Как отнеслись к решению клуба?
– Был в шоке. Вроде бы всё сделал, чтобы там остаться. Я воспитанник системы СКА, прошёл все ступени. Думал, что меня ценят. Видимо, у всех разные взгляды. Рад переходу в «Торпедо», это следующий шаг для меня. Рад принять этот вызов, – сказал Поляков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Материалы по теме
Кажется, СКА снова гуляет на все деньги. Но к селекции всё равно остаются вопросы
Кажется, СКА снова гуляет на все деньги. Но к селекции всё равно остаются вопросы