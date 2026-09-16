Экс-форвард СКА: после обмена в «Торпедо» от Ларионова не было никаких прощальных слов

Нападающий «Торпедо» Матвей Поляков заявил, что главный тренер СКА Игорь Ларионов никак не отреагировал на его обмен в нижегородский клуб.

– Как оцените первое время в «Торпедо»?

– Пока тяжеловато.

– Только из-за травмы?

– Да, только из-за неё. Получил ещё в первом матче регулярки. Дальше мне говорили, что надо сразу идти восстанавливаться, но я не послушал. Сделал хуже.

– По Петербургу не скучаете?

– По городу скучаю.

– Хоккей «Торпедо» для вас сильно отличается от того, что было в СКА?

– Один близкий человек написал мне: «В какой интересный хоккей вы играете по сравнению с тем, что было в прошлом сезоне!» Мы играем в атакующий хоккей, максимально интересный для моего развития.

– От Игоря Ларионова были прощальные слова?

– Никаких, — сказал Поляков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.