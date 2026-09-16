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«Лада» заключила пробный контракт с нападающим Остапом Сафиным

«Лада» заключила пробный контракт с нападающим Остапом Сафиным
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«Лада» заключила пробный контракт с форвардом Остапом Сафиным, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

27-летний Сафин прошлый сезон провёл в «Шанхайских Драконах» и «Адмирале». В шести матчах форвард очков не набрал. Всего в Континентальной хоккейной лиги Сафин провёл 135 встреч, где забросил 22 шайбы и отдал 34 результативные передачи.

«Лада» на старте сезона-2025/2026 одержала одну победу и потерпела четыре поражения. С четырьмя очками тольяттинский клуб занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.

Ранее главный тренер «Лады» Павел Зубов оценил победу над минским «Динамо».

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