«У «Динамо» должно быть своё узнаваемое лицо». Брылин — о цели работы в минском клубе

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин рассказал о целях своей работы в белорусском клубе.

— Есть ли какая-то чёткая цель от руководства на сезон после двух подряд выходов во второй раунд плей-офф, а в прошлом сезоне — второго места в конференции? И как эту цель с учётом текущего состава вы видите?

— Цель всегда одна — выиграть Кубок Гагарина, тем более опираясь на прошлый год, когда команда провела очень хороший регулярный сезон и уверенно прошла первый раунд. А по поводу усиления состава работа ведётся. Да, мы потеряли несколько ведущих молодых ребят, которые уехали в НХЛ, несколько человек сейчас травмированы. Но в хоккее от этого никто не застрахован. Начинаем сезон с теми, кто есть, а дальше посмотрим.

— И всё же давайте поконкретнее насчёт цели. Выиграть кубок — это, понятно, идеал для всех. Но, по-вашему, чем руководители и кураторы «Динамо» будут довольны по итогам сезона?

— Лучше спросить у них, но думаю, они ждут минимум повторения результатов прошлого сезона. А также прогресса в игре. Ставлю перед собой цель построить фундамент команды и заложить основу той игры, которая даст нам возможность быть конкурентоспособными в любом сезоне и при любом составе, с новичками или молодыми ребятами. У «Динамо» должно быть своё узнаваемое лицо, чтобы люди, которые его видят, могли чётко в нескольких словах описать, что мы собой представляем, — приводят слова Брылина «Известия».