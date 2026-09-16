15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Всё это выглядит не очень красиво». Олимпийский чемпион — о ситуации Гусева и «Динамо»

«Всё это выглядит не очень красиво». Олимпийский чемпион — о ситуации Гусева и «Динамо»
Комментарии

Олимпийский чемпион Александр Пашков высказался о неопределённой ситуации для нападающего Никиты Гусева и московского «Динамо».

— Атаку имеет смысл усилить Гусевым?
— Это не самая приятная история. Она длится уже много недель, работает, на мой взгляд, против как команды, так и самого хоккеиста.

— Почему?
— Если мы считаем Гусева лидером «Динамо», то он не имеет права на такое отношение к команде. И тут вопрос не только в финансах, но и в подготовке, в этических моментах по отношению к партнёрам. На фоне, например, Радулова и Шипачёва, которые на финише своих блистательных карьер только набирают дополнительных вистов, всё это выглядит не очень красиво. Некомфортно и самому «Динамо». Команда подвешена и не понимает, то ли ждать Гусева, то ли делать ставку на других лидеров. Это отражается и на главном тренере Тамбиеве, который нервничает и совершает ошибки.

— Какие?
— После победного Кубка мэра, судя по прессе, вопрос по Гусеву был закрыт. Но пошёл тяжёлый старт с минимумом заброшенных шайб – и, как выяснилось на последней пресс-конференции, вопрос опять открылся. Такая непоследовательность тоже мешает команде, самому тренеру. Чувствуется, что он только начинает работу в большом клубе, отсюда метания, — цитирует Пашкова Russia-Hockey.

Материалы по теме
Эксклюзив
Агент Никиты Гусева назвал срок трудоустройства игрока в новый клуб