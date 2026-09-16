«Всё это выглядит не очень красиво». Олимпийский чемпион — о ситуации Гусева и «Динамо»

Олимпийский чемпион Александр Пашков высказался о неопределённой ситуации для нападающего Никиты Гусева и московского «Динамо».

— Атаку имеет смысл усилить Гусевым?

— Это не самая приятная история. Она длится уже много недель, работает, на мой взгляд, против как команды, так и самого хоккеиста.

— Почему?

— Если мы считаем Гусева лидером «Динамо», то он не имеет права на такое отношение к команде. И тут вопрос не только в финансах, но и в подготовке, в этических моментах по отношению к партнёрам. На фоне, например, Радулова и Шипачёва, которые на финише своих блистательных карьер только набирают дополнительных вистов, всё это выглядит не очень красиво. Некомфортно и самому «Динамо». Команда подвешена и не понимает, то ли ждать Гусева, то ли делать ставку на других лидеров. Это отражается и на главном тренере Тамбиеве, который нервничает и совершает ошибки.

— Какие?

— После победного Кубка мэра, судя по прессе, вопрос по Гусеву был закрыт. Но пошёл тяжёлый старт с минимумом заброшенных шайб – и, как выяснилось на последней пресс-конференции, вопрос опять открылся. Такая непоследовательность тоже мешает команде, самому тренеру. Чувствуется, что он только начинает работу в большом клубе, отсюда метания, — цитирует Пашкова Russia-Hockey.