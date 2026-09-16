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Александр Церковный назначен генеральным директором «Шанхайских Драконов»

Александр Церковный назначен генеральным директором «Шанхайских Драконов»
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Пресс-служба «Шанхайских Драконов» сообщила, что Александр Церковный назначен генеральным директором китайского клуба.

С 2018 года Александр Церковный возглавлял баскетбольный «Зенит». За восемь лет клуб стал чемпионом Единой лиги ВТБ сезона-2021/2022, играл в плей-офф Евролиги и стал обладателем двух Суперкубков, а также Кубка России. Молодёжная команда «Зенита» выиграла три чемпионских титула в Единой лиге, юноши трижды брали золото.

«Искренне рад этому новому и амбициозному вызову. Первый сезон клуба в Санкт-Петербурге стал хорошим стартом и заложил крепкий фундамент, однако впереди у нас колоссальный объём работы по всем направлениям.

Ключевые задачи — планомерно усиливать спортивный результат и расширять аудиторию, активно продвигать бренд клуба, прокачивать маркетинговое направление. Нашим болельщикам я хочу пожелать яркого и насыщенного сезона, полного победных эмоций. Могу заверить, что клуб сделает для этого всё возможное», — заявил Церковный.

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