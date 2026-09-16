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Бывший защитник клубов КХЛ Михал Чайковски перешёл в словацкую «Жилину»

Бывший защитник клубов КХЛ Михал Чайковски перешёл в словацкую «Жилину»
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Словацкий защитник Михал Чайковски продолжит карьеру на родине. 34-летний игрок подписал однолетний контракт с «Жилиной», выступающей в экстралиге Словакии. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Последние 10 сезонов Чайковски отыграл в КХЛ (с перерывом на отъезд в Швейцарию в прошлом сезоне). Он выступал за «Автомобилист», московское «Динамо», «Сибирь», «Спартак» и «Трактор» – всего с учётом плей-офф 465 матчей и 200 (67+133) очков.

«Это новый этап в моей жизни, в последний раз я играл здесь, когда мне было 17 лет. С нетерпением жду встречи с болельщиками, всем тренерским штабом, организацией и ребятами в раздевалке. Я слышал, что там отличная команда!» — заявил Чайковски.

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