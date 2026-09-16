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Никита Кучеров высказался о своём последнем годе контракта с «Тампой»

Никита Кучеров высказался о своём последнем годе контракта с «Тампой»
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров высказался о своём последнем годе контракта с командой. Следующий сезон станет для него последним по восьмилетнему соглашению с кэпхитом $ 9,5 млн. 33-летний нападающий получил право продлить договор с командой с 1 июля.

«О чём я думаю? Думаю, как помочь команде в этом сезоне. Я контролирую то, что могу контролировать, и сделаю всё возможное на льду — именно на этом я сейчас и сосредоточен. Больше мне особо нечего сказать», — приводит слова Кучерова журналист Эдуардо Энцина на своей странице в социальной сети Х.

Ранее Кучеров стал вторым в топе лучших игроков нового сезона НХЛ по версии The Athletic.

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