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Косолапов — о 0:3 с «Нефтехимиком»: есть выбор — пускать слюни или собрать волю в кулак

Косолапов — о 0:3 с «Нефтехимиком»: есть выбор — пускать слюни или собрать волю в кулак
Комментарии

Нападающий «Сибири» Антон Косолапов высказался о поражении от «Нефтехимика» (0:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2026, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
0 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Хлыстов (Артемьев, Сериков) – 22:13 (5x5)     0:2 Надворный (Бикмуллин, Ерёменко) – 50:30 (5x4)     0:3 Хоружев (Петунин, Бикмуллин) – 57:02 (5x5)    

— Чувствовалось ли, что сегодня «Сибирь» была эмоционально выхолощена?
— Честно, не заметил такого. Наоборот, команда старалась, билась друг за друга. Вышло как вышло.

— Ваша тройка – единственная, которая сегодня не претерпела изменений. Вам время даётся дополнительное, аванс, как это воспринимается?
— Не знаю, как это преподносится. Раз ставят, значит, доверяют. Мы бьёмся в каждой смене, но пока не выходит. Ищем свою игру.

— Почему не работает большинство?
— Да, ищем сочетания, чтобы всем было удобно. Где-то не летит, и так и сяк пробуем — не идёт. Сейчас у нас есть выбор: либо опустить руки и пускать слюни, либо продолжать работать, собирать волю в кулак. Думаю, в раздевалке все понимают, какой вариант верный, — сказал Косолапов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

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