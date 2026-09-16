Косолапов — о 0:3 с «Нефтехимиком»: есть выбор — пускать слюни или собрать волю в кулак

Нападающий «Сибири» Антон Косолапов высказался о поражении от «Нефтехимика» (0:3).

— Чувствовалось ли, что сегодня «Сибирь» была эмоционально выхолощена?

— Честно, не заметил такого. Наоборот, команда старалась, билась друг за друга. Вышло как вышло.

— Ваша тройка – единственная, которая сегодня не претерпела изменений. Вам время даётся дополнительное, аванс, как это воспринимается?

— Не знаю, как это преподносится. Раз ставят, значит, доверяют. Мы бьёмся в каждой смене, но пока не выходит. Ищем свою игру.

— Почему не работает большинство?

— Да, ищем сочетания, чтобы всем было удобно. Где-то не летит, и так и сяк пробуем — не идёт. Сейчас у нас есть выбор: либо опустить руки и пускать слюни, либо продолжать работать, собирать волю в кулак. Думаю, в раздевалке все понимают, какой вариант верный, — сказал Косолапов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.