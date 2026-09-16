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«Мы не выносим сор из избы». Косолапов — о четырёх поражениях «Сибири» на старте сезона

«Мы не выносим сор из избы». Косолапов — о четырёх поражениях «Сибири» на старте сезона
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Нападающий «Сибири» Антон Косолапов прокомментировал четыре поражения новосибирского клуба в пяти матчах на старте сезона.

— Серьёзных разговоров с тренерами и без них уже предостаточно было с того момента, как начался регулярный чемпионат?
— Это остаётся в раздевалке. Мы не выносим сор из избы, если он есть. Такие разговоры остаются внутри, — сказал Косолапов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Следующий матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» проведёт с «Динамо» 18 сентября в Минске.

Ранее Антон Косолапов высказался о поражении от «Нефтехимика» (0:3).

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