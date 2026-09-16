Косолапов рассказал, давит ли на него психологически голевая засуха в этом сезоне

Нападающий «Сибири» Антон Косолапов прокомментировал проблемы со своей реализацией в новом сезоне.

— Что скажете об отсутствии реализации? У вас много бросков, но голов до сих пор нет.

— Понятно, что гладко всё не будет, это хоккей. Нужно больше работать, бросать. Если будут доверять дальше, когда-то прорвёт.

— Психологически отсутствие голов не прибивает?

— Да нет. Сегодня есть — завтра нет. Каждый в команде проходил через это. Мы взрослые люди — будем работать дальше, — сказал Косолапов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Ранее Косолапов прокомментировал четыре поражения новосибирского клуба в пяти матчах на старте сезона.