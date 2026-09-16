«Сегодня получил удовольствие». Гришин — о победе «Нефтехимика» над «Сибирью»
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Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался о сухой победе над «Сибирью» (3:0) в гостях.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2026, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
0 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Хлыстов (Артемьев, Сериков) – 22:13 (5x5) 0:2 Надворный (Бикмуллин, Ерёменко) – 50:30 (5x5) 0:3 Хоружев (Петунин, Бикмуллин) – 57:02 (5x5)
Я сегодня получил удовольствие от того, как наша команда была настроена, как играла в хоккей, как оборонялись, как играли в меньшинстве. Победа приятная.
— Сегодня «Нефтехимик» выиграл конёк у «Сибири»?
— Считаю, что да, мы хорошо двигались. Опережали противника на протяжении почти всей игры, за исключением меньшинства, — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
Следующий матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» проведёт с «Динамо» 18 сентября в Минске, а «Нефтехимик» в этот же день сыграет с «Салаватом Юлаевым» в Уфе.
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