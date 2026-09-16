«Сегодня получил удовольствие». Гришин — о победе «Нефтехимика» над «Сибирью»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался о сухой победе над «Сибирью» (3:0) в гостях.

Я сегодня получил удовольствие от того, как наша команда была настроена, как играла в хоккей, как оборонялись, как играли в меньшинстве. Победа приятная.

— Сегодня «Нефтехимик» выиграл конёк у «Сибири»?

— Считаю, что да, мы хорошо двигались. Опережали противника на протяжении почти всей игры, за исключением меньшинства, — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Следующий матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» проведёт с «Динамо» 18 сентября в Минске, а «Нефтехимик» в этот же день сыграет с «Салаватом Юлаевым» в Уфе.