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«Ему респект, конечно». Главный тренер «Нефтехимика» — об игре Красоткина

«Ему респект, конечно». Главный тренер «Нефтехимика» — об игре Красоткина
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Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин после сухой победы над «Сибирью» (3:0) в гостях оценил игру голкипера новосибирского клуба Антона Красоткина.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2026, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
0 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Хлыстов (Артемьев, Сериков) – 22:13 (5x5)     0:2 Надворный (Бикмуллин, Ерёменко) – 50:30 (5x4)     0:3 Хоружев (Петунин, Бикмуллин) – 57:02 (5x5)    

— Антон Красоткин стал для вас головной болью?
— На самом деле, он очень много выручил. Ему респект, конечно. Филипп [Долганов] тоже здорово отыграл, у хозяев были моменты. Вратари сегодня молодцы, — передаёт слова Игоря Гришина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Следующий матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» проведёт с «Динамо» 18 сентября в Минске, а «Нефтехимик» в этот же день сыграет с «Салаватом Юлаевым» в Уфе.

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