«Ему респект, конечно». Главный тренер «Нефтехимика» — об игре Красоткина

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин после сухой победы над «Сибирью» (3:0) в гостях оценил игру голкипера новосибирского клуба Антона Красоткина.

— Антон Красоткин стал для вас головной болью?

— На самом деле, он очень много выручил. Ему респект, конечно. Филипп [Долганов] тоже здорово отыграл, у хозяев были моменты. Вратари сегодня молодцы, — передаёт слова Игоря Гришина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Следующий матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» проведёт с «Динамо» 18 сентября в Минске, а «Нефтехимик» в этот же день сыграет с «Салаватом Юлаевым» в Уфе.