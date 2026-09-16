«Ак Барс» победил «Салават», отыгравшись с 0:3 в «зелёном дерби»

Сегодня, 16 сентября, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Салават Юлаев» принимал казанский «Ак Барс». Победу во встрече со счётом 4:3 ОТ одержали гости.

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У «Салавата Юлаева» шайбы забросили Девин Броссо (дубль) и Дани