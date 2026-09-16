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Салават Юлаев — Ак Барс, результат матча 16 сентября 2026, счет 3:4 ОТ, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

«Ак Барс» победил «Салават», отыгравшись с 0:3 в «зелёном дерби»
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Сегодня, 16 сентября, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Салават Юлаев» принимал казанский «Ак Барс». Победу во встрече со счётом 4:3 ОТ одержали гости.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2026, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 4
ОТ
Ак Барс
Казань
1:0 Броссо (Ремпал, Родуолд) – 07:11 (5x5)     2:0 Броссо (Родуолд, Ремпал) – 13:37 (5x5)     3:0 Алалыкин – 37:17 (5x5)     3:1 Яруллин (Денисенко, Евсеев) – 48:00 (5x5)     3:2 Миллер (Соколов, Галимов) – 58:43 (5x5)     3:3 Соколов (Лямкин, Галимов) – 59:25 (5x5)     3:4 Миллер (Бывальцев, Денисенко) – 60:48 (3x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

У «Салавата Юлаева» шайбы забросили Девин Броссо (дубль) и Дани