Люзенков — об игре в большинстве «Сибири»: катастрофа. Надо многим задаться вопросом

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о домашнем поражении от «Нефтехимика» (0:3).

— Основная проблема – реализация большинства. Играть в этом формате 13 минут и не забить ни одного гола — на данном этапе катастрофа. За пять минут большинства во втором периоде сделать один бросок… Надо многим задаться вопросом.

В раздевалке мы сказали: «Надо сопли и слюни убирать и превращаться в мужиков». Да, тяжело. Кому-то надо выйти на другой уровень, потому что теперь другая ответственность. Только через работу — через ловлю шайбы на себя, через движения на пятак, через простые вещи. Только так.

— Почему команда была эмоционально выхолощенной сегодня?

— Для меня это тоже вопрос, потому что на разминке неплохо выглядели, думали, что будут заряжены. Непонятно, почему это произошло. Первые 10 минут проигрывали по скорости, пока немного не перестроились, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.