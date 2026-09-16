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Люзенков — об игре в большинстве «Сибири»: катастрофа. Надо многим задаться вопросом

Люзенков — об игре в большинстве «Сибири»: катастрофа. Надо многим задаться вопросом
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Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о домашнем поражении от «Нефтехимика» (0:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2026, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
0 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Хлыстов (Артемьев, Сериков) – 22:13 (5x5)     0:2 Надворный (Бикмуллин, Ерёменко) – 50:30 (5x4)     0:3 Хоружев (Петунин, Бикмуллин) – 57:02 (5x5)    

— Основная проблема – реализация большинства. Играть в этом формате 13 минут и не забить ни одного гола — на данном этапе катастрофа. За пять минут большинства во втором периоде сделать один бросок… Надо многим задаться вопросом.

В раздевалке мы сказали: «Надо сопли и слюни убирать и превращаться в мужиков». Да, тяжело. Кому-то надо выйти на другой уровень, потому что теперь другая ответственность. Только через работу — через ловлю шайбы на себя, через движения на пятак, через простые вещи. Только так.

— Почему команда была эмоционально выхолощенной сегодня?
— Для меня это тоже вопрос, потому что на разминке неплохо выглядели, думали, что будут заряжены. Непонятно, почему это произошло. Первые 10 минут проигрывали по скорости, пока немного не перестроились, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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