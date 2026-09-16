«В обороне они не играют». Люзенков — о Беке и Кузнецове в формате «пять на пять»

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал игру форвардов Евгения Кузнецова и Тейлора Бека в одном звене в матче с «Нефтехимиком» (0:3).

— Как оцените эксперимент с Беком и Кузнецовым в одной тройке?

— Пока никак. Реализации ноль, как можно оценить? Тем более в равных составах, в обороне они не играют. Надо везде играть — в обороне и атаке. Моменты были, но 100-процентных не могу вспомнить.

— Перед первым голом после проброса «Нефтехимика» вы выпустили их, хотя была не их очередь, а закончилось это победной шайбой.

— Конечно, да. Мастеровитые ребята, хотели, чтобы они во втором периоде выиграли вбрасывание и создали момент, когда на льду уставшая пятёрка. В итоге получили в свои ворота, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.