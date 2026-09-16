15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«В обороне они не играют». Люзенков — о Беке и Кузнецове в формате «пять на пять»

«В обороне они не играют». Люзенков — о Беке и Кузнецове в формате «пять на пять»
Комментарии

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал игру форвардов Евгения Кузнецова и Тейлора Бека в одном звене в матче с «Нефтехимиком» (0:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2026, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
0 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Хлыстов (Артемьев, Сериков) – 22:13 (5x5)     0:2 Надворный (Бикмуллин, Ерёменко) – 50:30 (5x4)     0:3 Хоружев (Петунин, Бикмуллин) – 57:02 (5x5)    

— Как оцените эксперимент с Беком и Кузнецовым в одной тройке?
— Пока никак. Реализации ноль, как можно оценить? Тем более в равных составах, в обороне они не играют. Надо везде играть — в обороне и атаке. Моменты были, но 100-процентных не могу вспомнить.

— Перед первым голом после проброса «Нефтехимика» вы выпустили их, хотя была не их очередь, а закончилось это победной шайбой.
— Конечно, да. Мастеровитые ребята, хотели, чтобы они во втором периоде выиграли вбрасывание и создали момент, когда на льду уставшая пятёрка. В итоге получили в свои ворота, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Материалы по теме
Люзенков — об игре в большинстве «Сибири»: катастрофа. Надо многим задаться вопросом