Люзенков — об Аланове в роли капитана «Сибири»: слишком много на себя взял

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал игру Егора Аланова с капитанской повязкой.

— Егор Аланов с капитанской повязкой слишком много на себя взял, сейчас успокоится и будет нормально играть.

— Не было мысли передать капитанскую нашивку другому игроку, чтобы Егора раскрепостить?

— Чемпионат только начался. Сказать, что он не справился? Нет таких моментов. За него команда проголосовала, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Следующий матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» проведёт с «Динамо» 18 сентября в Минске.

Ранее Ярослав Люзенков высказался о домашнем поражении от «Нефтехимика» (0:3).