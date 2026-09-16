«Ак Барс» за третий период отыгрался с 0:3 в «зелёном дерби» с «Салаватом Юлаевым»

В эти минуты в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Салават Юлаев» принимает казанский «Ак Барс». После третьего периода счёт равный 3:3. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию.

Казанский клуб, проигрывая 0:3 после второго периода, смог сравнять счёт в заключительной двадцатиминутке. Шайбы у гостей забросили Альберт Яруллин, Митчелл Миллер, Егор Соколов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.