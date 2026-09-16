Агентство Winners начало поиски нового клуба для защитника «Сибири» Михаила Орлова
Хоккейное агентство Winners сообщило, что начало поиски нового клуба для защитника «Сибири» Михаила Орлова.
«Также начали работу над поиском нового клуба для защитника Михаила Орлова. Совместно с руководством ХК «Сибирь» рассматриваем возможные варианты обмена. Михаил продолжает тренироваться. Ведётся работа по подбору наиболее подходящего варианта продолжения его карьеры», — сказано в сообщении агентства.
В текущем сезоне 33-летний Орлов сыграл два матча без набранных очков. В 44 играх регулярного чемпионата прошлого сезона защитник набрал 5 (1+4) очков и заблокировал 92 броска, в плей-офф сыграл пять матчей и заблокировал 13 бросков соперника.
Всего на счету Михаила в КХЛ 484 матча, 30 заброшенных шайб и 56 голевых передач.
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