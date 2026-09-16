Экс-голкипер «Трактора» Дриджер — о КХЛ: хоккеисты техничные, бросают очень точно

Бывший вратарь «Трактора» Крис Дриджер рассказал о своих эмоциях от игры в Континентальной хоккейной лиге.

«Хоккеисты в России — очень техничные, но игра в обороне у нас была не на том уровне, к которому я привык в Северной Америке. Очень много поперечных передач — действительно очень много, много выходов «один в ноль». Игроки входят в зону с контролем и могут исполнить всё, что угодно — например, часто бросают с острого угла тебе в ближний. И бросают очень точно, там очень мастеровитые игроки и немало нападающих с хорошими руками.

Не сомневайтесь — в КХЛ очень высокий уровень мастерства. Но это не «голи-френдли» обстановка. Много опасных моментов, постоянно нужно быть в фокусе.

Для меня там всё было по-другому — уникальный опыт. Я рад, что поехал туда хотя бы ради того, чтобы посмотреть, как устроена КХЛ. И в то же время я рад, что снова вернулся в Канаду. Да, мне понравилось», — заявил Дриджер в подкасте InGoalRadio.