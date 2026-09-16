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Лада — Барыс, результат матча 16 сентября 2026, счет 0:6, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

«Барыс» со счётом 6:0 в гостях разгромил «Ладу», Бейли оформил дубль
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Сегодня, 16 сентября, в Тольятти на стадионе «Лада-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местная «Лада» принимала астанинский «Барыс». Встреча завершилась со счётом 6:0 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2026, среда. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
0 : 6
Барыс
Астана
0:1 Масси (Омирбеков, Муратов) – 18:12 (5x5)     0:2 Бейли (Кайыржан) – 21:00 (5x5)     0:3 Симонов (Ляпунов, Бекетаев) – 39:14 (5x5)     0:4 Маккошен (Савицкий) – 46:01 (5x5)     0:5 Бейли – 53:04 (5x5)     0:6 Томпсон (Приски) – 55:14 (5x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Барыс» забросил в каждом из отрезков. Шайбы у казахстанского клуба забросили Дж