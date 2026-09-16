«Барыс» со счётом 6:0 в гостях разгромил «Ладу», Бейли оформил дубль

Сегодня, 16 сентября, в Тольятти на стадионе «Лада-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местная «Лада» принимала астанинский «Барыс». Встреча завершилась со счётом 6:0 в пользу гостей.

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«Барыс» забросил в каждом из отрезков. Шайбы у казахстанского клуба забросили Дж