«Лада» установила антирекорд КХЛ, нанеся всего семь бросков за матч

«Лада» в проигранной встрече с «Барысом» установила антирекорд Континентальной хоккейной лиги, нанеся всего семь бросков за матч.

До этого худшим результатом было восемь бросков у «Барыса» в игре с минским «Динамо» (0:1 ОТ) в сентябре 2025 года.

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местная «Лада» принимала астанинский «Барыс». Встреча завершилась со счётом 6:0 в пользу гостей.

Следующий матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» проведёт с «Ак Барсом» 21 сентября в Казани, а «Барыс» 18 сентября сыграет с «Металлургом» в Магнитогорске.