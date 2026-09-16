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«Лада» установила антирекорд КХЛ, нанеся всего семь бросков за матч

«Лада» установила антирекорд КХЛ, нанеся всего семь бросков за матч
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«Лада» в проигранной встрече с «Барысом» установила антирекорд Континентальной хоккейной лиги, нанеся всего семь бросков за матч.

До этого худшим результатом было восемь бросков у «Барыса» в игре с минским «Динамо» (0:1 ОТ) в сентябре 2025 года.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2025, понедельник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 0
ОТ
Барыс
Астана
1:0 Энас (Лимож, Брук) – 63:06 (3x3)    

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местная «Лада» принимала астанинский «Барыс». Встреча завершилась со счётом 6:0 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2026, среда. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
0 : 6
Барыс
Астана
0:1 Масси (Омирбеков, Муратов) – 18:12 (5x5)     0:2 Бейли (Кайыржан) – 21:00 (5x5)     0:3 Симонов (Ляпунов, Бекетаев) – 39:14 (5x5)     0:4 Маккошен (Савицкий) – 46:01 (5x5)     0:5 Бейли – 53:04 (5x5)     0:6 Томпсон (Приски) – 55:14 (5x3)    

Следующий матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» проведёт с «Ак Барсом» 21 сентября в Казани, а «Барыс» 18 сентября сыграет с «Металлургом» в Магнитогорске.

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