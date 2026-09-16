Гатиятулин оценил волевую победу «Ак Барса» в «зелёном дерби» с «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал волевую победу над «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ) в первом «зелёном дерби» сезона-2026/2027.

– После удачного старта в плане результата календарь дал нам такие матчи: два дня назад в Нижнем Новгороде было открытие новой арены, сегодня – первый домашний матч «Салавата Юлаева», и сразу дерби. Понятно, что соперники были предельно мотивированы.

Для нас это хорошая проверка. Первый период не совсем получился – наверное, не попали в темп, много ошибались, соперник повёл в счёте. Но мы проявили хорошее качество – смогли прибавлять по ходу матча. Это важно, потому что игровой рисунок проще поправить, чем искать характер и волю к победе. Нашим болельщикам спасибо за поддержку.

– В чём именно удалось прибавить по ходу встречи?

– Первый период нам не удался, было много потерь. Затем их стало меньше, в какой-то момент отодвинули игру от своих ворот, стали создавать опасные моменты в зоне атаки. Так по ходу матча и прибавляли.

– Можно ли сказать, что игра на пятаке и трафик перед воротами стали значительным фактором победы? Несколько голов удалось забить именно благодаря этому.

– Да, это один из основных моментов, хоккейная истина: кто выигрывает пятак, тот, как правило, выигрывает игру. Какие-то вещи, которые мы готовим, наши задумки воплощаются. Но пока целостного матча не получается, поэтому будем над этим работать, — цитирует Гатиятулина сайт «Ак Барса».