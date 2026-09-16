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Анвар Гатиятулин: в становлении команды важно вовремя переключаться по ходу матча

Анвар Гатиятулин: в становлении команды важно вовремя переключаться по ходу матча
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о становлении казанской команды в новом сезоне КХЛ.

– Матч в Нижнем Новгороде и сегодняшняя игра получились в чём-то похожими: команда прибавляла в концовке. Можно ли считать такие концовки показателем того, что в коллективе уже появляется необходимая «химия»? И что нужно сделать, чтобы не доводить матчи до ситуаций, когда приходится отыгрываться?
– Вы правильно сказали, что умение прибавлять по ходу матча — сильное качество. Но, конечно, не хотелось бы давать сопернику такую фору.

Я с этого и начал: в Нижнем соперник был предельно мотивирован — новая арена, полный стадион. Понятно было, что и сегодня игроки «Салавата Юлаева» будут максимально заряжены, болельщики погонят их вперёд — первый домашний матч.

В становлении команды важно понимать эту рациональность, о которой я говорил: вовремя переключаться по ходу матча, чтобы каждый игрок понимал, куда и зачем бежит. Важный компонент – нейтральные шайбы, борьба, неуступчивость. Эти два матча стали хорошей проверкой для нас. Мы постоянно об этом говорим, ребята понимают. Думаю, всё выправится в самое ближайшее время, — цитирует Гатиятулина сайт «Ак Барса».

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