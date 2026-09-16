Гатиятулин ответил, есть ли давление на Хмелевски из-за отсутствия очков в новом сезоне

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался об отсутствии очков у нападающего Александра Хмелевски в новом сезоне.

– Александр Хмелевски пока без набранных очков. Какой у вас диалог с ним? Нет ли дополнительного давления из-за того, что пока не получается забить или отдать?

– Мы разговариваем и с Сашей, и со всеми ребятами, объясняем, в чём можно прибавлять. Я понимаю, почему звучит этот вопрос, но попади он сегодня в ворота или сыграй штанга в нашу пользу – в графе заброшенных шайб у Саши был бы уже не ноль. Пока штанги играют не в нашу пользу.

– То есть никакого дополнительного давления на него нет? Вы его поддерживаете?

– Да, конечно. Мы разговариваем, объясняем. Но на данном этапе, ещё раз повторюсь, важна именно командная игра. Будет стабильность в ней — будут расти и личные показатели, — цитирует Гатиятулина сайт «Ак Барса».