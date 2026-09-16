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Козлов высказался о поражении «Салавата» от «Ак Барса» в игре, где уфимцы вели 3:0

Козлов высказался о поражении «Салавата» от «Ак Барса» в игре, где уфимцы вели 3:0
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча с «Ак Барсом» (3:4 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2026, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 4
ОТ
Ак Барс
Казань
1:0 Броссо (Ремпал, Родуолд) – 07:11 (5x5)     2:0 Броссо (Родуолд, Ремпал) – 13:37 (5x5)     3:0 Алалыкин – 37:17 (5x5)     3:1 Яруллин (Денисенко, Евсеев) – 48:00 (5x5)     3:2 Миллер (Соколов, Галимов) – 58:43 (5x5)     3:3 Соколов (Лямкин, Галимов) – 59:25 (5x5)     3:4 Миллер (Бывальцев, Денисенко) – 60:48 (3x3)    

– Обидное поражение. В первой половине матча мы, в принципе, играли хорошо, контролировали игру. Во втором периоде были потери при входе в зону и удаления, они вернули «Ак Барс» в игру. Но ещё раз повторю: обидно, но ничего уже не поделать.

– Почему не удалось удержать преимущество?
– С физикой и ментальностью всё нормально. Немного начали пассивно играть, скатились назад, чем вернули соперника в игру. Перестали контролировать шайбу, не было хорошего начала атаки, позиционных атак. А хоккей такая игра: как только ты не контролируешь шайбу, её контролирует соперник. «Ак Барс» — хорошая, быстрая команда, поэтому они быстро перехватили инициативу.

– Как команда отреагировала на такое поражение?
– Горькая пилюля, но у нас только четвёртый матч. Рано сваливаться в грусть. Нужно готовиться к следующей встрече с «Нефтехимиком», который сегодня выиграл. Хотелось бы сказать: короткая память. Но матч с «Ак Барсом» короткая память не работает, он всё равно остаётся. Но мы все взрослые люди, профессионалы, должны готовиться и играть в правильный для