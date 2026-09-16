Козлов высказался о поражении «Салавата» от «Ак Барса» в игре, где уфимцы вели 3:0

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча с «Ак Барсом» (3:4 ОТ).

– Обидное поражение. В первой половине матча мы, в принципе, играли хорошо, контролировали игру. Во втором периоде были потери при входе в зону и удаления, они вернули «Ак Барс» в игру. Но ещё раз повторю: обидно, но ничего уже не поделать.

– Почему не удалось удержать преимущество?

– С физикой и ментальностью всё нормально. Немного начали пассивно играть, скатились назад, чем вернули соперника в игру. Перестали контролировать шайбу, не было хорошего начала атаки, позиционных атак. А хоккей такая игра: как только ты не контролируешь шайбу, её контролирует соперник. «Ак Барс» — хорошая, быстрая команда, поэтому они быстро перехватили инициативу.

– Как команда отреагировала на такое поражение?

– Горькая пилюля, но у нас только четвёртый матч. Рано сваливаться в грусть. Нужно готовиться к следующей встрече с «Нефтехимиком», который сегодня выиграл. Хотелось бы сказать: короткая память. Но матч с «Ак Барсом» короткая память не работает, он всё равно остаётся. Но мы все взрослые люди, профессионалы, должны готовиться и играть в правильный для