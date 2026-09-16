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Виктор Козлов оценил дебют Мэттью Маджио за «Салават Юлаев»

Виктор Козлов оценил дебют Мэттью Маджио за «Салават Юлаев»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после поражения от «Ак Барса» (3:4 ОТ) оценил дебют новичка Мэттью Маджио.

– Как оцените дебют Мэттью Маджио?
– В принципе, парень сыграл неплохо для первого матча. Было хорошее движение. Связка с Жаровским выглядит интересно. Загребин тоже неплохо смотрится. Маджио справа тоже комфортно себя чувствует, — цитирует Козлова сайт «Салавата Юлаева».

Маджио подписал контракт с «Салаватом Юлаевым» 25 августа 2026 года. Мэттью в прошлом сезоне выступал за фарм-клуб «Нью-Йорк Айлендерс» в АХЛ. На счету нападающего 12 заброшенных шайб и 21 результативная передача в 63 проведённых матчах. В лиге в общей сложности он записал на свой счёт 81 (35+46) очко в 187 играх.

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