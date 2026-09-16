Форвард «Салавата» Маджио: обидное поражение, которое подпортило впечатление от дебюта

Нападающий «Салавата Юлаева» Мэттью Маджио высказался о своём дебюте за уфимцев в игре с «Ак Барсом» (3:4 ОТ).

– С дебютом за «Салават»! Какие эмоции от «зелёного дерби»?

– Очень обидное поражение, это подпортило впечатление от дебюта. А так, всё очень круто, отличные впечатления от команды и от города. С первых дней меня здорово поддерживали болельщики, и сегодня я ощутил эту поддержку. Прекрасно понимал, что будет тяжело привыкнуть сразу, всё-таки площадка немного пошире. Поражение, конечно, смазало впечатление.

– Рассказывали ли вам партнёры, что матчи с «Ак Барсом» всегда особенные?

– Да, все про это говорили, прекрасно понимал всю важность. Нам самим неприятно, что уступили, но есть пища для размышления. Мы можем увидеть, что нужно улучшить.

– Как проходит адаптация после перелёта? Есть ли проблемы со сном?

– Конечно, присутствует переходный период, когда борешься с этим состоянием. Не будем забывать, что я провёл после