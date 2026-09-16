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Форвард «Салавата» Маджио: обидное поражение, которое подпортило впечатление от дебюта

Форвард «Салавата» Маджио: обидное поражение, которое подпортило впечатление от дебюта
Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Мэттью Маджио высказался о своём дебюте за уфимцев в игре с «Ак Барсом» (3:4 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2026, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 4
ОТ
Ак Барс
Казань
1:0 Броссо (Ремпал, Родуолд) – 07:11 (5x5)     2:0 Броссо (Родуолд, Ремпал) – 13:37 (5x5)     3:0 Алалыкин – 37:17 (5x5)     3:1 Яруллин (Денисенко, Евсеев) – 48:00 (5x5)     3:2 Миллер (Соколов, Галимов) – 58:43 (5x5)     3:3 Соколов (Лямкин, Галимов) – 59:25 (5x5)     3:4 Миллер (Бывальцев, Денисенко) – 60:48 (3x3)    

– С дебютом за «Салават»! Какие эмоции от «зелёного дерби»?
– Очень обидное поражение, это подпортило впечатление от дебюта. А так, всё очень круто, отличные впечатления от команды и от города. С первых дней меня здорово поддерживали болельщики, и сегодня я ощутил эту поддержку. Прекрасно понимал, что будет тяжело привыкнуть сразу, всё-таки площадка немного пошире. Поражение, конечно, смазало впечатление.

– Рассказывали ли вам партнёры, что матчи с «Ак Барсом» всегда особенные?
– Да, все про это говорили, прекрасно понимал всю важность. Нам самим неприятно, что уступили, но есть пища для размышления. Мы можем увидеть, что нужно улучшить.

– Как проходит адаптация после перелёта? Есть ли проблемы со сном?
– Конечно, присутствует переходный период, когда борешься с этим состоянием. Не будем забывать, что я провёл после