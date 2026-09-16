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Сочи — ЦСКА, результат матча 16 сентября 2026, счет 0:4, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

Дубль Соркина помог ЦСКА крупно победить «Сочи», южане потерпели четвёртое поражение кряду
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Сегодня, 16 сентября, в Сочи на стадионе «Большой» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Сочи» принимал ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2026, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
0 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Соркин (Замула, Нестеров) – 13:45 (5x5)     0:2 Соркин (Замула, Хайруллин) – 42:46 (5x4)     0:3 Полтапов (Карнаухов) – 48:31 (5x5)     0:4 Зернов (Замула) – 55:21 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Дублем во встрече отметился форвард армейского клуба Максим Соркин, забивший в первом и третьем периодах. Также отличились Прохор Полтапов и Денис Зернов.

Для «Сочи» это поражение стало четвёртым подряд. «Сочи» — единственная команда без побед в новом сезоне.

Следующий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сочи» проведёт с «Ак Барсом» 18 сентября дома, а ЦСКА в этот же день сыграет с «Торпедо» в Нижнем Новгороде.

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