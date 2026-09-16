Дубль Соркина помог ЦСКА крупно победить «Сочи», южане потерпели четвёртое поражение кряду

Сегодня, 16 сентября, в Сочи на стадионе «Большой» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Сочи» принимал ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Дублем во встрече отметился форвард армейского клуба Максим Соркин, забивший в первом и третьем периодах. Также отличились Прохор Полтапов и Денис Зернов.
Для «Сочи» это поражение стало четвёртым подряд. «Сочи» — единственная команда без побед в новом сезоне.
Следующий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сочи» проведёт с «Ак Барсом» 18 сентября дома, а ЦСКА в этот же день сыграет с «Торпедо» в Нижнем Новгороде.
- 16 сентября 2026
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