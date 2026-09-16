«Каролина» выступила с заявлением по поводу будущего Александра Никишина

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Эрик Тулски выступил с официальным заявлением по текущей ситуации с российским защитником Александром Никишиным. 24-летний игрок обороны – ограниченно свободный агент на данный момент.

«Сейчас Александр Никишин не имеет контракта. Таким образом, его не будет в тренировочном лагере команды. На данный момент клуб воздержится от дальнейших комментариев», — цитирует Тулски пресс-служба «Каролины».

В прошлом регулярном чемпионате Никишин провёл 81 матч и набрал 33 (11+22) очка при показателе полезности «+18». В плей-офф на его счету 17 игр и одна результативная передача. Вместе с «ураганами» он стал обладателем Кубка Стэнли 2026 года.