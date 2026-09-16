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«С таким соперником нельзя играть в откат». Жамнов — о победе «Спартака» над «Металлургом»

«С таким соперником нельзя играть в откат». Жамнов — о победе «Спартака» над «Металлургом»
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о победе над «Металлургом» (3:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2026, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 3
Спартак
Москва
0:1 Беляев (Орлов, Гутик) – 07:50 (5x4)     1:1 Яковлев (Ткачёв, Михайлис) – 16:33 (5x4)     2:1 Ткачёв (Михайлис, Исхаков) – 43:31 (5x4)     2:2 Беляев (Орлов, Гутик) – 45:49 (5x4)     2:3 Рубцов (Филин, Брынцев) – 51:15 (5x5)    

«Начали не очень хорошо, в первом периоде соперник владел инициативой, знаем, что «Металлург» хорошо начинает у себя дома. Молодцы, сделали правильные выводы, о чём мы говорили перед вторым и третьим периодами. Ребята сыграли здорово.

Хороший старт сезона? Подождите, у нас в регулярном чемпионате 68 игр. Хороший старт, ребята молодцы. Не могу сказать, что мы плохо сыграли с Нижним Новгородом, не было просто завершения. Мы работали над этим, считаю, что одним из ключевых моментов стала игра в большинстве, сегодня нам удалось забить два гола, это большой глоток воздуха в таких играх, особенно с «Металлургом». Уверен, что ребята начинают понимать требования, объясняем им, наверное, это даёт свои плоды.

Стали играть вторым номером? Игра складывается все 60 минут, надо сыграть правильно, с таким соперником, как «Металлург», нельзя играть в откат. У них очень сильные ребята в атаке играют. Надо больше играть в их зоне, чем в нашей», — цитирует Жамнова сайт КХЛ.

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