«С таким соперником нельзя играть в откат». Жамнов — о победе «Спартака» над «Металлургом»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о победе над «Металлургом» (3:2).

«Начали не очень хорошо, в первом периоде соперник владел инициативой, знаем, что «Металлург» хорошо начинает у себя дома. Молодцы, сделали правильные выводы, о чём мы говорили перед вторым и третьим периодами. Ребята сыграли здорово.

Хороший старт сезона? Подождите, у нас в регулярном чемпионате 68 игр. Хороший старт, ребята молодцы. Не могу сказать, что мы плохо сыграли с Нижним Новгородом, не было просто завершения. Мы работали над этим, считаю, что одним из ключевых моментов стала игра в большинстве, сегодня нам удалось забить два гола, это большой глоток воздуха в таких играх, особенно с «Металлургом». Уверен, что ребята начинают понимать требования, объясняем им, наверное, это даёт свои плоды.

Стали играть вторым номером? Игра складывается все 60 минут, надо сыграть правильно, с таким соперником, как «Металлург», нельзя играть в откат. У них очень сильные ребята в атаке играют. Надо больше играть в их зоне, чем в нашей», — цитирует Жамнова сайт КХЛ.