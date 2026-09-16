Разин отказался подробно рассказать об игре «Металлурга» после поражения от «Спартака»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения от «Спартака» (2:3) отказался подробно разобрать игру магнитогорского клуба.

— «Спартак» с победой. Болельщикам извинения. В принципе, играли хорошо, но не угадали.

— Вы принесли извинения с точки зрения результата? Потому что по содержанию тот же первый период был хорошим. И как-то даже в третьем периоде игра быстро вышла из-под контроля, вернуть её не получилось. Можете чуть развернуть и рассказать о своих впечатлениях от игры?

— Нет, не могу.

— Сегодня мы увидели очень непривычное сочетание некоторых звеньев. Именно Коротков в звене с Ткачёвым и Исхаковым. В чём тут задумка была?

— Решение тренерского штаба, — цитирует Разина сайт «Металлурга».