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Разин отказался подробно рассказать об игре «Металлурга» после поражения от «Спартака»

Разин отказался подробно рассказать об игре «Металлурга» после поражения от «Спартака»
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения от «Спартака» (2:3) отказался подробно разобрать игру магнитогорского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2026, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 3
Спартак
Москва
0:1 Беляев (Орлов, Гутик) – 07:50 (5x4)     1:1 Яковлев (Ткачёв, Михайлис) – 16:33 (5x4)     2:1 Ткачёв (Михайлис, Исхаков) – 43:31 (5x4)     2:2 Беляев (Орлов, Гутик) – 45:49 (5x4)     2:3 Рубцов (Филин, Брынцев) – 51:15 (5x5)    

— «Спартак» с победой. Болельщикам извинения. В принципе, играли хорошо, но не угадали.

— Вы принесли извинения с точки зрения результата? Потому что по содержанию тот же первый период был хорошим. И как-то даже в третьем периоде игра быстро вышла из-под контроля, вернуть её не получилось. Можете чуть развернуть и рассказать о своих впечатлениях от игры?
— Нет, не могу.

— Сегодня мы увидели очень непривычное сочетание некоторых звеньев. Именно Коротков в звене с Ткачёвым и Исхаковым. В чём тут задумка была?
— Решение тренерского штаба, — цитирует Разина сайт «Металлурга».

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