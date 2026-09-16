Главный тренер ЦСКА Никитин после победы над «Сочи» назвал проблему армейского клуба

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал итоги гостевого матча с «Сочи» (4:0).

— Два периода счёт был небольшой, потому что вратарь у «Сочи» здорово играл. Парни молодцы, выдержали установку на игру, это и дало нам шанс в третьем периоде.

— Насколько важно было после неудачного старта одержать такую уверенную победу?

— Я согласен, что сейчас любая победа важна в плане психологии. Играли дисциплинированно, это важно.

— Против вас играл вратарь Пётр Андреянов, который находится в аренде из ЦСКА. Как оцените его уровень?

— Мы осознанно пошли на этот шаг, дали Петру возможность играть в КХЛ. Понимали, что работы у него будет достаточно. Два периода он держал команду в игре.

— На старте сезона не очень удачно играло ведущее звено в лице Полтапова, Хайруллина и Соркина. Как вы им помогаете справиться с этим?

— Не знаю, кто их назначил ведущим звеном. У нас достаточно много квалифицированных хоккеистов, которые должны себя проявлять. Парни получают много доверия, знаем их потенциал. Это судьба лидеров – быть под давлением и уметь с ним справляться, это нормально.

— Продолжает ли клуб работу над усилением центральной оси?

— Чтобы понять, кто нам нужен, нужно сначала понять, кто у нас есть. Конечно, работа ведётся. Мы уже сейчас видим наши проблемные места. Всё равно дадим ребятам шанс реализовать себя. Центральн