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Главный тренер ЦСКА Никитин после победы над «Сочи» назвал проблему армейского клуба

Главный тренер ЦСКА Никитин после победы над «Сочи» назвал проблему армейского клуба
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал итоги гостевого матча с «Сочи» (4:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2026, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
0 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Соркин (Замула, Нестеров) – 13:45 (5x5)     0:2 Соркин (Замула, Хайруллин) – 42:46 (5x4)     0:3 Полтапов (Карнаухов) – 48:31 (5x5)     0:4 Зернов (Замула) – 55:21 (5x5)    

— Два периода счёт был небольшой, потому что вратарь у «Сочи» здорово играл. Парни молодцы, выдержали установку на игру, это и дало нам шанс в третьем периоде.

— Насколько важно было после неудачного старта одержать такую уверенную победу?
— Я согласен, что сейчас любая победа важна в плане психологии. Играли дисциплинированно, это важно.

— Против вас играл вратарь Пётр Андреянов, который находится в аренде из ЦСКА. Как оцените его уровень?
— Мы осознанно пошли на этот шаг, дали Петру возможность играть в КХЛ. Понимали, что работы у него будет достаточно. Два периода он держал команду в игре.

— На старте сезона не очень удачно играло ведущее звено в лице Полтапова, Хайруллина и Соркина. Как вы им помогаете справиться с этим?
— Не знаю, кто их назначил ведущим звеном. У нас достаточно много квалифицированных хоккеистов, которые должны себя проявлять. Парни получают много доверия, знаем их потенциал. Это судьба лидеров – быть под давлением и уметь с ним справляться, это нормально.

— Продолжает ли клуб работу над усилением центральной оси?
— Чтобы понять, кто нам нужен, нужно сначала понять, кто у нас есть. Конечно, работа ведётся. Мы уже сейчас видим наши проблемные места. Всё равно дадим ребятам шанс реализовать себя. Центральн