«Вышли не с лучшим настроем». Миронов — о поражении «Сочи» от ЦСКА со счётом 0:4

Главный тренер «Сочи» Андрей Миронов прокомментировал крупное домашнее поражение от ЦСКА (0:4).

– Проиграли 0:4. Считаю, что мы вышли не с лучшим настроем. С таким соперником так нельзя.

– Почему против родного клуба поставили Андреянова?

– Он заслужил место в составе своей игрой. Доказал, что может играть. И получил от нас доверие.

– С чем связываете такое преимущество ЦСКА по броскам?

– Хорошая команда. Мы понимали, что они начнут мощно и сильно. Бросали со всех позиций. Отсюда такой результат.

– Ваш первый сезон в качестве главного тренера КХЛ. Какие сложности испытываете?

– Сложностей у меня нет. Нам сейчас надо просто найти свою игру. В этом вся сложность.

– Как «Сочи» выбраться из этой ситуации?

– Проведём анализ по видео и будем работать над исправлением ситуации. Больше добавить нечего.

– Стоит ли ждать подписания новых нападающих, учитывая низкую результативность?

– Работа будет вестись. Мы подумаем и решим.

– Что нужно сделать в ближайшее время, чтобы исправить ситуацию?

– Всё просто: надо голы забивать.

– Что сейчас с «Сочи»: это временная полоса неудач, вопрос времени для адаптации?

– Надеемся, что это вопрос времени. Положительный результат придёт, – цитирует Миронова пресс-служба «Сочи».