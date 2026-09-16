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«Вышли не с лучшим настроем». Миронов — о поражении «Сочи» от ЦСКА со счётом 0:4

«Вышли не с лучшим настроем». Миронов — о поражении «Сочи» от ЦСКА со счётом 0:4
Комментарии

Главный тренер «Сочи» Андрей Миронов прокомментировал крупное домашнее поражение от ЦСКА (0:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2026, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
0 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Соркин (Замула, Нестеров) – 13:45 (5x5)     0:2 Соркин (Замула, Хайруллин) – 42:46 (5x4)     0:3 Полтапов (Карнаухов) – 48:31 (5x5)     0:4 Зернов (Замула) – 55:21 (5x5)    

– Проиграли 0:4. Считаю, что мы вышли не с лучшим настроем. С таким соперником так нельзя.

– Почему против родного клуба поставили Андреянова?
– Он заслужил место в составе своей игрой. Доказал, что может играть. И получил от нас доверие.

– С чем связываете такое преимущество ЦСКА по броскам?
– Хорошая команда. Мы понимали, что они начнут мощно и сильно. Бросали со всех позиций. Отсюда такой результат.

– Ваш первый сезон в качестве главного тренера КХЛ. Какие сложности испытываете?
– Сложностей у меня нет. Нам сейчас надо просто найти свою игру. В этом вся сложность.

– Как «Сочи» выбраться из этой ситуации?
– Проведём анализ по видео и будем работать над исправлением ситуации. Больше добавить нечего.

– Стоит ли ждать подписания новых нападающих, учитывая низкую результативность?
– Работа будет вестись. Мы подумаем и решим.

– Что нужно сделать в ближайшее время, чтобы исправить ситуацию?
– Всё просто: надо голы забивать.

– Что сейчас с «Сочи»: это временная полоса неудач, вопрос времени для адаптации?
– Надеемся, что это вопрос времени. Положительный результат придёт, – цитирует Миронова пресс-служба «Сочи».

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