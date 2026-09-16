«Вышли не с лучшим настроем». Миронов — о поражении «Сочи» от ЦСКА со счётом 0:4

Главный тренер «Сочи» Андрей Миронов прокомментировал крупное домашнее поражение от ЦСКА (0:4).
– Проиграли 0:4. Считаю, что мы вышли не с лучшим настроем. С таким соперником так нельзя.
– Почему против родного клуба поставили Андреянова?
– Он заслужил место в составе своей игрой. Доказал, что может играть. И получил от нас доверие.
– С чем связываете такое преимущество ЦСКА по броскам?
– Хорошая команда. Мы понимали, что они начнут мощно и сильно. Бросали со всех позиций. Отсюда такой результат.
– Ваш первый сезон в качестве главного тренера КХЛ. Какие сложности испытываете?
– Сложностей у меня нет. Нам сейчас надо просто найти свою игру. В этом вся сложность.
– Как «Сочи» выбраться из этой ситуации?
– Проведём анализ по видео и будем работать над исправлением ситуации. Больше добавить нечего.
– Стоит ли ждать подписания новых нападающих, учитывая низкую результативность?
– Работа будет вестись. Мы подумаем и решим.
– Что нужно сделать в ближайшее время, чтобы исправить ситуацию?
– Всё просто: надо голы забивать.
– Что сейчас с «Сочи»: это временная полоса неудач, вопрос времени для адаптации?
– Надеемся, что это вопрос времени. Положительный результат придёт, – цитирует Миронова пресс-служба «Сочи».