Никита Кучеров: хоккей стал быстрее, но намного тупее, много глуповатых парней

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров заявил, что хоккей стал глупее.

– Нынешний хоккей стал намного быстрее, но тупее. Это всё, что могу сказать. Да, игра стала быстрее, но намного тупее. [Хоккей] низкого IQ.

– В каком плане?

– В хоккейном. Очевидно, у многих парней высокий [хоккейный] IQ, на их игру интересно смотреть. Но глуповатых парней много, – приводит слова Кучерова журналист Джей Речер на своей странице в социальной сети Х.

Ранее Никита Кучеров высказался о своём последнем годе контракта с командой. Следующий сезон станет для него последним по восьмилетнему соглашению с кэпхитом $ 9,5 млн.