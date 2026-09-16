«Спустились с небес на землю». Максим Соркин — об игре ЦСКА

Автор дубля в ворота «Сочи» форвард ЦСКА Максим Соркин прокомментировал итоги матча с южанами (4:0).

«Конечно, неидеальная игра. Уже лучше по сравнению с прошлыми матчами. Спустились с небес на землю, стали делать простые правильные вещи. Главное — переложить это и на следующие матчи и отталкиваться от своей игры. Любая победа добавляет уверенности. Повторюсь, главное — правильно играть и делать то, что от нас требуют тренеры. Тогда и результат будет», — приводит слова Соркина пресс-служба ЦСКА.

Следующий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сочи» проведёт с «Ак Барсом» 18 сентября дома, а ЦСКА в этот же день сыграет с «Торпедо» в Нижнем Новгороде.