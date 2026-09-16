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«Спустились с небес на землю». Максим Соркин — об игре ЦСКА

«Спустились с небес на землю». Максим Соркин — об игре ЦСКА
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Автор дубля в ворота «Сочи» форвард ЦСКА Максим Соркин прокомментировал итоги матча с южанами (4:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2026, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
0 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Соркин (Замула, Нестеров) – 13:45 (5x5)     0:2 Соркин (Замула, Хайруллин) – 42:46 (5x4)     0:3 Полтапов (Карнаухов) – 48:31 (5x5)     0:4 Зернов (Замула) – 55:21 (5x5)    

«Конечно, неидеальная игра. Уже лучше по сравнению с прошлыми матчами. Спустились с небес на землю, стали делать простые правильные вещи. Главное — переложить это и на следующие матчи и отталкиваться от своей игры. Любая победа добавляет уверенности. Повторюсь, главное — правильно играть и делать то, что от нас требуют тренеры. Тогда и результат будет», — приводит слова Соркина пресс-служба ЦСКА.

Следующий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сочи» проведёт с «Ак Барсом» 18 сентября дома, а ЦСКА в этот же день сыграет с «Торпедо» в Нижнем Новгороде.

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