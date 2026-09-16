Результаты матчей КХЛ на 16 сентября 2026 года
Сегодня, 16 сентября, продолжится 19-й сезон Фонбет Континентальной хоккейной лиги. Всего состоялось пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей КХЛ на 16 сентября 2026 года:
«Сибирь» – «Нефтехимик» — 0:3;
«Металлург» – «Спартак» — 2:3;
«Салават Юлаев» – «Ак Барс» — 3:4 ОТ;
«Лада» – «Барыс» — 0:6;
ХК «Сочи» – ЦСКА — 0:4.
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.
Действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив».
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