Результаты матчей ВХЛ на 16 сентября 2026 года
Сегодня, 16 сентября, прошли пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
Результаты матчей ВХЛ на 16 сентября 2026 года:
ХК «Норильск» — «Рубин» — 4:1;
ЦСК ВВС — «Ижсталь» — 4:1;
«Нефтяник» — «Олимпия» — 6:2;
СКА-ВМФ — «Магнитка» — 2:1 Б.
«Динамо» СПб — «Южный Урал» — 0:7.
По итогам прошлого сезона победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург». Кубок России завоевала «Югра».
В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.
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