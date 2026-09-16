Сегодня, 16 сентября, прошли пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 16 сентября 2026 года:

ХК «Норильск» — «Рубин» — 4:1;

ЦСК ВВС — «Ижсталь» — 4:1;

«Нефтяник» — «Олимпия» — 6:2;

СКА-ВМФ — «Магнитка» — 2:1 Б.

«Динамо» СПб — «Южный Урал» — 0:7.

По итогам прошлого сезона победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург». Кубок России завоевала «Югра».

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.