Сегодня, 16 сентября, прошли очередные матчи регулярного чемпионата OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. Всего было сыграно три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 16 сентября 2026 года:

МХК «Спартак MAX» – Академия СКА — 2:3;

«Красная Армия» – Академия Михайлова — 4:3 Б;

«Красная Машина Юниор» – «Алмаз» — 1:6.

Регулярный чемпионат продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество матчей в регулярке: каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют матчи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.