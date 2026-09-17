Генменеджер «Тампы» рассказал о ситуации с контрактом Никиты Кучерова

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен БрисБуа высказался о ситуации с контрактом российского нападающего Никиты Кучерова.

«Никита Кучеров — исторически великий игрок. Он не просто один из лучших хоккеистов мира прямо сейчас — он один из лучших игроков в истории. И благодаря его невероятной работоспособности и преданности своему делу у меня есть все основания полагать, что он останется игроком элитного уровня и в возрасте за 30 лет. Именно таким было наше отношение к ситуации на протяжении переговоров по новому контракту.

Я знаю, что обе стороны предпочли бы уже сегодня достичь соглашения и оставить этот вопрос позади. Нам пока не удалось этого сделать. Я по-прежнему поддерживаю связь с его агентом. Мы продолжим держать каналы коммуникации открытыми, и наша цель остаётся прежней — подписать с Никитой контракт, который позволит ему ещё много лет выступать за «Тампу» и бороться за Кубок Стэнли в составе команды, претендующей на победу», — приводит слова БрисБуа журналист Бенджамин Пирс на личной странице в социальной сети X.

Следующий сезон станет для него последним по восьмилетнему соглашению с кэпхитом $ 9,5 млн.