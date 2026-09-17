«Знал, какой он хороший тренер». Брейден Пойнт — о Никите Кучерове

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт рассказал о тренировках с российским форвардом Никитой Кучеровым.

«Я понял, насколько он внимателен к деталям и насколько сильно ему не всё равно. Хотя я всегда знал, как сильно он переживает за результат. И я знал, какой он хороший тренер. У него действительно есть талант к этому. Он уделяет время тому, чтобы чему-то тебя научить и что-то показать. Так что было очень здорово, и, надеюсь, это поможет мне стать лучше в этом сезоне», — приводит слова Пойнта журналист Бенджамин Пирс на личной странице в социальной сети X.

Следующий сезон станет для него последним по восьмилетнему соглашению с кэпхитом $ 9,5 млн.