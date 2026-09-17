Расписание матчей ВХЛ на 17 сентября 2026 года

Сегодня, 17 сентября, пройдут три матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 17 сентября 2026 года (время московское):

15:00. «Сокол» – «Югра»;

19:00. АКМ – «Буран».

19:00. «Рязань-ВДВ» – ХК «Тамбов».

По итогам прошлого сезона победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург». Кубок России завоевала «Югра».

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.