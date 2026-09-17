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Адмирал — Динамо М: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2026/2027 начнется в 12:30 мск

«Адмирал» — «Динамо» М: онлайн-трансляция матча КХЛ начнётся в 12:30 мск
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Сегодня, 17 сентября, во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Адмирал» примет московское «Динамо». Встреча начнётся в 12:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2026, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет первый матч главного тренера «Динамо» Леонида Тамбиева во Владивостоке после ухода из «Адмирала».

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
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