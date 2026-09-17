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Адмирал — Динамо М: во сколько начало матча КХЛ сезона-2026/2027, где смотреть прямую трансляцию 17 сентября 2026

«Адмирал» — «Динамо» М: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 17 сентября, во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Адмирал» примет московское «Динамо». Встреча начнётся в 12:30 мск. В прямом эфире игру покажет тематический телеканал KHL. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2026, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
1:0 Камара (Завгородний, Ващенко) – 10:53 (5x5)     2:0 Янченко (Булавчук, Ефремов) – 13:39 (5x5)     2:1 Мартынов (Шэн, Шафигуллин) – 21:47 (5x5)     2:2 Шэн (Шараканов, Шафигуллин) – 22:33 (5x5)     2:3 Зборовский (Сикьюра) – 23:30 (5x5)    

Это будет первый матч главного тренера «Динамо» Леонида Тамбиева во Владивостоке после ухода из «Адмирала».

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
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