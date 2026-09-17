Панарин назначен альтернативным капитаном «Лос-Анджелеса» на сезон-2026/2027 НХЛ

36-летний защитник Дрю Даути стал капитаном «Лос-Анджелес Кингз». Альтернативными капитанами команды в предстоящем чемпионате станут форварды Адриан Кемпе и Артемий Панарин, а также защитник Майки Андерсон.

Даути, выступающий за «Кингз» с 2008 года и выигравший с клубом два Кубка Стэнли, получил капитанскую нашивку вместо нападающего Анже Копитара, завершившего карьеру после прошлого сезона. Даути являлся ассистентом капитана команды с сезона-2016/2017.

На данный момент в активе Дрю 1279 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и 709 (165+544) набранных очков. Панарин перешёл в «Кингз» в результате обмена из «Нью-Йорк Рейнджерс» по ходу прошлого сезона.