«Я сыграю все матчи». Андрей Василевский — о предстоящем сезоне НХЛ из 84 игр

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский высказался о сокращённой предсезонке и удлинённом регулярном чемпионате НХЛ. В грядущем сезоне команды проведут по 84 матча в регулярке и сыграют лишь по четыре предсезонных матча.

«Я сыграю все 84 матча. Я люблю играть. В прошлом году я провёл в предсезонке всего два периода. Если помните, на настоящий хоккей это было не очень похоже. Ну то есть хоккей-то был, но уж слишком в духе старой школы», — цитирует Василевского пресс-служба клуба.

Василевский в прошлом году принял участие в предсезонном матче с «Флоридой Пантерз», в котором состоялось несколько драк, а большинство игроков были удалены до конца встречи.