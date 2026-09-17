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Нападающий Райан Ривз объявил о завершении карьеры

Нападающий Райан Ривз объявил о завершении карьеры
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Нападающий Райан Ривз объявил о завершении карьеры в возрасте 39 лет. Всего на его счету 962 игры в регулярных чемпионатах НХЛ.

«К сожалению, время не победить. Каждый силовой приём, каждая драка – всё это в итоге сказалось на мне. Я люблю этот спорт больше всего на свете. Он позволил мне побывать там, где я и не мечтал оказаться, и подарил встречи с людьми, которые навсегда останутся в моем сердце. Болельщики и хейтеры, взлёты и падения… Я бы ни на что это не променял.

Я никогда не думал, что этот день настанет. Мне казалось, что я неуязвим. Я думал, что смогу играть вечно, но всему хорошему рано или поздно приходит конец. Сегодня я завершаю карьеру в спорте, который полюбил ещё в пять лет. Это было невероятное путешествие. Спасибо всем, кто поддерживал меня на этом пути. Сегодня в углах площадки стало немного безопаснее», – написал Ривз в социальной сети.

Ривз был выбран на драфте НХЛ «Сент-Луисом» в 2005 году в шестом раунде под общим 156-м номером. Также канадец выступал за «Питтсбург», «Вегас», «Рейнджерс», «Миннесоту», «Торонто» и «Сан-Хосе». В прошлом сезоне Райан провёл 50 матчей за «Шаркс», забил три гола и набрал 37 минут штрафа за 7.48 в среднем на льду.

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